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Elazığ'da bahçeye inen domuz sürüsü görüntülendi

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Elazığ'ın Baskil ilçesinde aç kalan domuz sürüsü, yerleşim yerine inerek kayısı bahçelerine zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir bahçeye inen domuz sürüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

Baskil ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde aç kalan dev domuz sürüsü yerleşim yerine indi. Kayısı bahçelerine dalarak büyük çapta maddi hasara yol açan sürünün o anları, köydeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Köy sakinlerinden birinin evine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürünün büyüklüğü dikkat çekerek, onlarca domuzun süratle bahçeler arasında gezindiği ve yiyecek aradığı anlar kameralar tarafından kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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