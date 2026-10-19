Dumandağ sel zararını inceledi, yem fabrikasında üyelere destek sözü verdi

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, selden etkilenen üyelerini yalnız bırakmadı.

Elazığ'da 13 Ekim tarihinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen selin yol açtığı zararları yerinde incelemek amacıyla Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ayaz, borsa üyelerinden Mehmet Sezeroğlu ile bir yem fabrikasını ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde sel felaketinin işletmelerde meydana getirdiği zararlar yerinde görülerek mevcut durum hakkında bilgi alındı. Yaşanan mağduriyetleri yakından takip ettiklerini belirten Başkan Dumandağ, selin neden olduğu zararların giderilmesi ve bölgedeki olumsuzlukların ortadan kaldırılması için ilgili yetkililerin en kısa sürede müdahalede bulunması gerektiğini ifade etti.

Elazığ Ticaret Borsası olarak üyelerinin yaşadığı sorunlara duyarsız kalmayacaklarını vurgulayan Başkan Mehmet Ali Dumandağ, üreticilerin ve işletmelerin mağduriyetlerinin giderilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Elazığ Ticaret Borsası olarak her zaman üyelerimizin yanındayız. Yaşanan sel felaketinden etkilenen üyelerimizin zararlarının giderilmesi ve normal faaliyetlerine en kısa sürede dönebilmeleri için sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Başkan Dumandağ, yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm üyelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, zararların bir an önce giderilmesi ve benzer mağduriyetlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı