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Diyarbakır Çüngüş'te aronya hasadı başladı, kilosu 350-400 liradan satılıyor

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Diyarbakır Çüngüş'te aronya hasadı başladı, kilosu 350-400 liradan satılıyor
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde aronya hasadı başladı; öğretmen Suat Yılmaz'ın 6 yıl önce diktiği bahçede yılda 1-1.5 ton ürün elde ediliyor. Kilogramı 350-400 lira arasında değişen meyve, fazla tanınmadığı için pazar sorunu yaşıyor; sağlık faydaları nedeniyle yoğun talep görüyor.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde aronya meyvesi hasadı başladı.

İlçede 6 dönümlük aronya bahçesi bulunan öğretmen Suat Yılmaz tarafından 6 yıl önce ekilen aronyalar 3 yıl sonra meyve vermeye başladı. Suat Yılmaz, yılda 1-1.5 ton arasında ürün hasat ediyor. Toplumda fazla tanınmadığından dolayı pazar sorunu yaşayan aronya meyvesinin kilogram fiyatı 350-400 lira arasında değişiyor. Meyvedeki antioksidan maddelerden dolayı son yıllarda kanserde alternatif tıp tedavisinde yöntem olarak kullanılmaya başlandı. Sağlığa faydalarından dolayı tercih edilen ürün, belirli bir kesim tarafından yoğun talep görüyor.

Aronya meyve kullanımının günlük belirli bir ölçüde yapılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, faydasının belirli bir süre kullanıldıktan sonra görülmeye başlanacağını söyledi.

Üretici Şefika Yılmaz ise ürün hasadının zahmetli olduğunu, ürünleri topladıktan sonra evde tekrar ayıklama ve paketleme işlemi yaptıklarını söyledi.

Hasan Yılmaz da meyveleri aldıkları siparişlere göre hasat ettiklerini, aronyanın faydalı bir meyve olduğunu, kendisinin de bu meyveyi kullandığını kaydederek, meyveyi üretmek ve yetiştirmek için bilgi ve beceriye sahip olunması gerektiğini ifade etti.

Halime Yılmaz aronyanın düzenli kullanılmasının çok faydalı olduğunu, ürün yetiştiriciliğinin zahmetli olduğunu vurguladı. Halime Yulmaz, "Birçok hastalığa faydalı. Aronyayı bahçede topladıktan sonra evde ayıklama ve paketleme işlemleri yapıyoruz. Ürünü tüketiciye en güzel şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Aronya meyve hasadının ekim sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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