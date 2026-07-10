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Didim'de su ürünleri denetimi yapıldı

Didim'de su ürünleri denetimi yapıldı
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Aydın'ın Didim ilçesinde sulak alanlar ve karaya çıkış noktalarında su ürünleri denetimi yapıldı, balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü gerçekleştirildi. Ekipler, balıkçılara ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirme yaptı.

Aydın'ın Didim ilçesindeki alanlarda ve karaya çıkış noktalarında su ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi, belge ve ürün kontrolü yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Sulak alanlarda ve karaya çıkış noktalarında gerçekleştirilen denetimde balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, balıkçılara ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yaptı. Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçe Müdürlüğümüz Su Ürünleri Kontrol ve Denetim ekipleriyle dalyanlarda denetim yapıldı. Yapılan denetimde balıkçılara tebliğle ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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