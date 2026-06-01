Davarlı Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Erzincan'daki Davarlı Barajı, son yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Barajın tam kapasiteye ulaşması tarımsal sulama ve bölge ekonomisi için memnuniyetle karşılandı.

Erzincan'da bulunan Davarlı Barajı, son dönemde etkili olan yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yağmur ve kar sularının baraja ulaşmasıyla birlikte Davarlı Barajı'nda doluluk oranı maksimum seviyeye çıktı.

Tarımsal sulama başta olmak üzere bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan barajın tam kapasiteye ulaşması, üreticiler açısından da memnuniyetle karşılandı.

Yetkililer, barajlarda su seviyelerinin düzenli olarak takip edildiğini belirterek, su kaynaklarının verimli kullanılması konusunda vatandaşların duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Davarlı Barajı'nın, sulama sezonunda bölgedeki tarımsal faaliyetlere önemli katkı sunması bekleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
