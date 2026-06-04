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Çıldır Gölü kıyısına çekilen teknenin akıbeti merak konusu

Çıldır Gölü kıyısına çekilen teknenin akıbeti merak konusu
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Çıldır Gölü'nde yaz turizmi için 2017'de getirilen tur teknesi, iskelenin yıkılması nedeniyle sefer yapamıyor. Tekne, açık hava müzesi gibi platformda sergilenirken, iskelenin yeniden yapımı bekleniyor.

Çıldır Gölü'nde yaz turizmi kapsamında 2017 yılında getirilen tur teknesi, iskele yapısının kısa sürede yıkılması sebebiyle seferlerine devam edememişti. Tekne, şimdi adeta açık hava müzesinde sergilenir gibi kurulan platform üzerine konulurken iskelenin yeniden yapımı ise merak konusu.

Ardahan ile Kars sınırları arasında yer alan Çıldır Gölü'nde kullanılmak üzere göle getirilen tekne, göl kenarında yapılan iskelenin yıkılması nedeniyle kıyıya çekildi. Turizm faaliyetlerine katkı sunması amacıyla getirilen teknenin uzun süredir karada bekletilmesi, vatandaşların da dikkatini çekiyor.

Yetkililer tarafından gölde tekne turizminin geliştirilmesi hedeflenirken, iskele ve yanaşma alanı eksikliği nedeniyle tekne henüz hizmete alınamadı. Kıyıda bekleyen teknenin geleceği ise merak konusu oldu.

Çıldır Gölü'ne seyahat için gelen Necdet Bilgin, teknenin göl turizmine önemli katkı sağlayabileceğini belirterek gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanmasını beklediklerini ifade etti. Bilgin, "Tekne 6 yıl öncesine kadar hizmet veriyordu. Ama birkaç yıldır geliyoruz ve burada boş duruyor. Faaliyete konulsa gerçekten Ardahan ve Çıldır için çok iyi olacak. Buradan yetkililere sesleniyorum, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Çıldır Gölü'nde teknenin faaliyete geçmesiyle ziyaretçilere farklı bir gezi deneyimi sunulabilecek" dedi.

Yetkililerin iskele yapımı veya alternatif bir çözüm konusunda çalışma yürütüp yürütmediği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kıyıya çekilen teknenin ne zaman kullanılmaya başlanacağı belirsizliğini koruyor. Teknenin bakımının düzenli olarak yapılması ve uygun altyapının oluşturulmasının ardından turizme kazandırılması bekleniyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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