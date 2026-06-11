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Coğrafi işaretli Çermik biberi tezgahlardaki yerini aldı

Coğrafi işaretli Çermik biberi tezgahlardaki yerini aldı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesine özgü coğrafi tescilli Çermik biberi, market ve pazarlarda satışa sunuldu. İlk hasatta kilogram fiyatı 450 lira olan biber, kurutma, pul biber ve reçel olarak da tüketiliyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, ismini ilçeden alan coğrafi tescilli Çermik biberi, market, pazar ve manavlarda yerini almaya başladı.

Eşsiz lezzeti ve aroması ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sıkça tercih edilen Çermik biberi, tezgahlarda satılmaya başlandı. İlk hasat edilen ürünün kilogramı 450 liradan alıcı buldu. Özellikle sofralarda yemeklerin yanında tüketilen Çermik biberi, oldukça geniş bir pazar ağına sahip. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan zincir marketlerde ve online satış sitelerinde de pazarlanan ürün, hemen her ilden alınabiliyor. Yemeklerin yanında tüketilmesinin dışında kurutma, pul biber ve reçel olarak ta tüketilen Çermik biberinin, aralık ayına kadar üretimi yapılıyor. İlerleyen günlerde, üretimdeki artışla beraber fiyat aralığının normal sınırlara düşmesi bekleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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