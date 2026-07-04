Haberler

Yozgat'ta badem ağaçları sular altında kaldı

Yozgat'ta badem ağaçları sular altında kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki barajda su seviyesinin yükselmesiyle Arpaç köyündeki badem ağaçları sular altında kaldı. Köylüler, ağaçların kurumasından endişe ediyor ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yer alan Çekerek Barajı'nda son dönemde artan su seviyesi, çevredeki tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Baraj havzasında bulunan Arpaç köyündeki badem ağaçlarının bir kısmı yükselen suların etkisiyle göl yatağının altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, bölgedeki mevsimsel etkiler ve baraj havzasını besleyen kaynaklardaki su akışının artmasıyla birlikte Çekerek Barajı'nda su seviyesi hızla yükseldi. Su seviyesinin maksimum kotlara ulaşması, baraj kıyısında bulunan Arpaç köyündeki tarım arazilerini etkiledi.

Köy sakinlerine ait pek çok badem ağacının gövde ve kök kısımları tamamen suya gömüldü. Badem bahçeleri sular altında kalan yöre halkı, ağaçların uzun süre su altında kalması durumunda kök çürümesi yaşanmasından ve kurumalarından endişe ediyor.

Köy sakinlerinden Seyit Erol "2017 yılında Genç Çiftçi Projesinden kurmuş olduğum badem bahçem son zamanlarda Çekerek Barajı'nın yükselmesi sebebiyle sular altında kaldı. Yaklaşık 70-80 tane ağacımız sular altında kalmıştır. 1 yıl boyunca biz buna çocuk gibi bakıyoruz. Geliyoruz budamasını, çapalamasını, gübrelemesini yapıyoruz. El bebek gül bebek bakıyoruz. Barajın yükselmesi sebebiyle 70-80 tane ağacımız kurumuştur. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Burası istimlak olmadık bir alan. Su havzasının dışında kalıyor. Benim badem bahçem baraj istimlak alanının dışında olduğu için yetkililere bildirdim. Yetkililer baraj istimlak alanı dışında olduğu için bir şey yapamadıklarını söylediler" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var

Ülke intikam sloganlarıyla inlerken Trump'tan sürpriz mesaj
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri

Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Yapmak istediği şov elinde patlayacak! Milli futbolculardan rest
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Aylardır nerede olduğu bilinmiyordu! Gölge lider cenazede ortaya çıktı
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak
Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla 'Teletabilere' benzettiler

Canlarından bezen mahalleliden sıra dışı tuzak! Bu hale getirdiler