Haberler

Bayburt'ta arazi toplulaştırma çalışmalarında son durum görüşüldü

Bayburt'ta arazi toplulaştırma çalışmalarında son durum görüşüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DSİ Bayburt Şube Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, Çamur Barajı Sulaması Arazi Toplulaştırma ve TİGH işi kapsamındaki çalışmaların son durumu değerlendirildi. Köy muhtarlarının talepleri ve sahadaki ihtiyaçlar görüşüldü.

Çamur Barajı Sulaması Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) işi kapsamında devam eden çalışmaların son durumu toplantıda görüşüldü. Toplantıda, köy muhtarlarının talepleri değerlendirildi.

Tarım arazilerinin parçalı yapısına son vermek, toprak verimini artırmak ve tarımsal altyapıyı güçlendirmek için sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Bayburt Şube Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Çamur Barajı Sulaması Arazi Toplulaştırma ve TİGH işiyle ilgili gelinen aşama ele alındı. Çalışmalardan etkilenen köylerdeki mevcut durum, sahadaki ihtiyaçlar ve muhtarların talepleri görüşüldü.

DSİ Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur'un başkanlığın gerçekleştirilen toplantıya, Beşpınar Köyü Muhtarı Habib Yavuz, Serenli Köyü Muhtarı Turgut Akbaş, Elmalı Köyü Muhtarı Halit Akbulut, Damlıca Köyü Muhtarı İbrahim Tuzcuoğlu, Yukarıdikmetaş Köyü Muhtarı Bakır Ayhan, Kalecik Köyü Muhtarı Muhammet Gülsever, Yazıbaşı Köyü Muhtarı Muhammet Beşir Baştürk ve Otlukbeli Köyü Muhtarı Ali Kurt katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler

ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran resti çekti
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Onuachu bombası

Süper Lig devinden Onuachu bombası
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Maldivler'de İtalyan dalgıçlardan 5 kişi hayatını kaybetti

Maldivler'de tüplü dalış yapan 5 İtalyan hayatını kaybetti
Ohio'da küçük uçak eve çakıldı: 2 ölü

Küçük uçak eve çakıldı: 2 kişi hayatını kaybetti
Ali Babacan: Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz

Kıyamet kopacak! Babacan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler
Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha
Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor

Çok büyük oynuyor! Fener'i adeta Real Madrid yapacak