Bayburt'ta arazi toplulaştırma çalışmalarında son durum görüşüldü

Çamur Barajı Sulaması Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) işi kapsamında devam eden çalışmaların son durumu toplantıda görüşüldü. Toplantıda, köy muhtarlarının talepleri değerlendirildi.

Tarım arazilerinin parçalı yapısına son vermek, toprak verimini artırmak ve tarımsal altyapıyı güçlendirmek için sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Bayburt Şube Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Çamur Barajı Sulaması Arazi Toplulaştırma ve TİGH işiyle ilgili gelinen aşama ele alındı. Çalışmalardan etkilenen köylerdeki mevcut durum, sahadaki ihtiyaçlar ve muhtarların talepleri görüşüldü.

DSİ Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur'un başkanlığın gerçekleştirilen toplantıya, Beşpınar Köyü Muhtarı Habib Yavuz, Serenli Köyü Muhtarı Turgut Akbaş, Elmalı Köyü Muhtarı Halit Akbulut, Damlıca Köyü Muhtarı İbrahim Tuzcuoğlu, Yukarıdikmetaş Köyü Muhtarı Bakır Ayhan, Kalecik Köyü Muhtarı Muhammet Gülsever, Yazıbaşı Köyü Muhtarı Muhammet Beşir Baştürk ve Otlukbeli Köyü Muhtarı Ali Kurt katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı