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Bursa'da etçil çekirgeler görüntülendi

Bursa'da etçil çekirgeler görüntülendi
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Bursa'da son günlerde sıklıkla görülen etçil çekirgeler, Karacabey sanayi sitesinde bir otomobilin kaputunda ve oto tamir dükkanında görüntülendi. Esnaf şaşkın.

Bursa'da son günlerde sıklıkla görülen etçil çekirgeler bu kez oto tamir dükkanı ile bir otomobilin kaputunda görüntülendi.

Tarlalarda ve ormanlık alanlarda sıkça rastlanan, büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirgeler son zamanlarda Bursa'da sıklıkla görülmeye başlandı. Karacabey ve merkez Osmangazi ilçesinde görülen etçil çekirgeler, son olarak Karacabey sanayi sitesindeki bir otomobilin kaputunda ve oto tamir dükkanında görüntülendi. Esnaf şaşkınlığını gizleyemezken o anları kayıt altına aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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