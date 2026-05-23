Bozdoğan'da üreticilere 14 bin domates fidesi dağıtıldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKE Projesi kapsamında üreticilere 14 bin adet domates fidesi dağıtıldı.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde, üreticilere Geççi Kuzeyköy çeşidi domates fideleri teslim edildi. Düzenlenen dağıtım programına Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Erdem katıldı. Programda konuşan yetkililer, üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu. TAKE Projesi kapsamında gerçekleştirilen fide desteği ile bitkisel üretimin geliştirilmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve üreticilerin desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi. Dağıtılan fidelerin ilçe tarımına önemli katkı sağlamasının beklendiği ifade edilirken, üreticilere yönelik destek ve teknik çalışmaların da devam edeceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı