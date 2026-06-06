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Bolu'da dereye kirleten tesislere bugüne kadar 53 milyon liradan fazla ceza kesildi: 4 milyon liralık yeni ceza

Bolu'da dereye kirleten tesislere bugüne kadar 53 milyon liradan fazla ceza kesildi: 4 milyon liralık yeni ceza
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Bolu'nun Gerede ve Ulusu Çayı havzalarında yapılan çevre denetimlerinde mevzuata aykırı hareket eden tesislere toplamda 53 milyon lirayı aşan ceza kesildi. ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ne 4 milyon liranın üzerinde ceza uygulanırken, 3 firmanın faaliyeti durduruldu, 63 işletme mühürlendi.

Bolu'nun Gerede ve Ulusu Çayı havzalarında çevre kirliliğini önlemek amacıyla yürütülen denetimlerde, mevzuata aykırı hareket eden tesislere adeta ceza yağdı. Bolu Valiliği, yapılan son denetimlerde ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ne 4 milyon liranın üzerinde ceza kesildiğini, bugüne kadar uygulanan toplam ceza miktarının ise 53 milyon lirayı aştığını açıkladı.

Bolu Valiliği tarafından, Gerede Çayı ve Ulusu Çayı havzasında yürütülen çevre denetimlerine ilişkin yazılı bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Valilik koordinasyonunda çevrenin korunması ve doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

ASKİ tesisine 4 milyon lira ceza

Özellikle 12-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ulusu Çayı'na deşarj yapan işletmeler ve organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilen kapsamlı çevre denetimlerinin sonuçları paylaşıldı. Bu tesislerden alınan atıksu numunelerinin analiz edilmesi neticesinde, ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ne 4 milyon 195 bin 994 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

3 firmanın faaliyeti durduruldu, 63 işletme mühürlendi

Valilik açıklamasında, geçmiş dönem denetimlerinin bilançosuna da yer verildi. 1 Eylül 2023 ile 25 Eylül 2024 tarihleri arasında kural ihlali yapan işletmelere 13 milyon 456 bin 597 TL; 26 Eylül 2024'ten bugüne kadar yapılan denetimlerde ise 35 milyon 660 bin 532 TL idari para cezası kesildiği ifade edildi. Ayrıca, çevre mevzuatına aykırılık tespit edilen 3 firmanın çevre izinlerinin iptal edilerek, şartları sağlayana kadar faaliyetlerinin tamamen durdurulduğu kaydedildi. Kaçak deşarjların önüne geçmek için alınan sert tedbirlere de değinilen açıklamada, Eski Tabakhaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren 63 işletmenin atıksu üreten proseslerinin mühürlendiği hatırlatıldı.

5 tesis 7/24 çevrimiçi izleniyor

Ulusu Çayı'na deşarj yapan tüm tesislerde atıksu arıtma sistemlerinin bulunduğu vurgulanırken, kirlilik yükü yüksek olan 5 tesisin Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) ile 7/24 çevrimiçi olarak anlık takip edildiği aktarıldı.

Öte yandan, Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne merkezi bir atıksu arıtma tesisi yapımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan projenin sürdüğü; Gerede Deri İhtisas OSB'de ise günlük 6 bin 300 metreküp kapasiteli yeni tesisin 2024 yılından bu yana hizmet verdiği belirtildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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