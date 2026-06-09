Bolu'da avlanması yasak türler belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları kapsamında, Bolu'da bazı yaban hayvanı türlerinin avlanması yasaklandı.

Her yıl av sezonuna ilişkin usul ve esasları belirleyen Merkez Av Komisyonu'nun 2026-2027 av dönemine yönelik kararları yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Bolu'da Çilkeklik, Öter Ardıç ve Kum Kekliği türlerinin avlanması tamamen yasaklandı. Öte yandan Sakarmeke, küçük karga, ekin kargası, leş kargası ve yaban domuzu için ise avlanma limiti belirlenmediği aktarıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı