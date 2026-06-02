Hizan'da traktörün giremediği tarlalar karasabanla sürülüyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde traktörün ulaşamadığı engebeli araziler, at ve karasaban gibi geleneksel yöntemlerle ekime hazırlanıyor. Çiftçiler, babadan kalma topraklarını işlemek için eski usul tarımı tercih ediyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde traktörün giremediği engebeli araziler eski usul yöntemlerle ekime hazırlanıyor.

Hizan ilçe merkezinde modern tarım araçlarının ulaşamadığı bazı tarım alanlarında at ve karasabanla yapılan sürüm işlemleri, geçmişten günümüze uzanan tarımsal kültürün yaşatılmasına da katkı sağlıyor. İlçede yaşayan Enver Bektaş, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ailesiyle Süttaşı köyü Bejyan mezrasına gelerek tarım faaliyetleriyle ilgilendiğini söyledi. Babasından miras kalan arazisini ekip biçmek için hazırlık yaptığını belirten Bektaş, traktörün giremediği engebeli arazilerde eski usul yöntemleri tercih ettiklerini ifade etti.

Bektaş, tarla sürme işlemini bölgede atlı karasaban sahibi olan Nurettin Avcil ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, "Babamızdan kalan bu toprakları değerlendirmek istiyoruz. Traktörün ulaşamadığı alanlarda at ve karasaban kullanıyoruz. Bu yöntem hem geçmişten gelen bir gelenek hem de arazinin şartlarına uygun bir çözüm oluyor" dedi.

Yıllardır kullanılan karasabanın halen bazı bölgelerde önemini koruduğunu dile getiren Bektaş, özellikle dağlık ve engebeli arazilerde geleneksel yöntemlerin çiftçilere büyük kolaylık sağladığını söyledi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
