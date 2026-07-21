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Beyşehir'de hasat mesaisi sürüyor

Beyşehir'de hasat mesaisi sürüyor
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde hububat hasadı devam ederken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışmaları takip ediyor. Müdür Hüseyin Özver, anız yangınlarına karşı uyarıda bulundu.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'nın önemli hububat üretim merkezlerinden Beyşehir'de hasat mesaisi tüm hızıyla devam ediyor.

İlçe genelinde biçerdöverler tarlalarda çalışırken, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yürütülen hasat çalışmalarını sahada yakından takip ediyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, ilçeye bağlı mahallelerde hububat hasadının aralıksız sürdüğünü belirterek, hasat döneminde yaşanabilecek anız yangınlarının büyük zararlara yol açabileceğine dikkat çekti. Özver, yangınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunarak, hasat sezonunun kazasız ve sorunsuz tamamlanmasını temenni etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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