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Aydıntepe'nin 8 köyünde buzağı küpeleme ve aşılama çalışmaları tamamlandı

Aydıntepe'nin 8 köyünde buzağı küpeleme ve aşılama çalışmaları tamamlandı
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki 8 köyde yürütülen buzağı küpeleme ve aşılama çalışmaları tamamlanarak hayvanlar kayıt altına alındı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki 8 köyde yürütülen buzağı küpeleme ve aşılama çalışmaları tamamlandı.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince Erkdibi, İncili, Yapracık, Yanoba, Çatıksu, Sorkunlu ve Kavlatan köyü ile Kavlatan Yaylası'nda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında buzağılar küpelenerek kayıt altına alındı, programlı aşıları uygulandı.

Çalışmalarla hayvanların kayıt altına alınması, hastalık ve aşılama süreçlerinin düzenli takibi, hayvan hareketlerinin izlenmesi ile tarımsal destekleme ödemelerinden yararlanılabilmesi için gerekli işlemler tamamlandı. Uygulamanın ayrıca kayıp ve çalıntı hayvanların tespitini kolaylaştırdığı, doğum ve hayvan hareketlerine ilişkin kayıtların güvenilir şekilde tutulmasına katkı sunduğu bildirildi.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çalışmalara destek veren yetiştiricilere teşekkür ederek üretim sezonunun bereketli ve sağlıklı geçmesi temennisinde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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