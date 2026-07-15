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Aydıntepe'de ürün tespit çalışmaları sürüyor

Aydıntepe'de ürün tespit çalışmaları sürüyor
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Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 üretim yılı kapsamında ürün tespit çalışmalarına devam ediyor. Teknik ekipler, ÇKS beyanlarını sahada kontrol ederek tarımsal verileri güncelliyor.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 2026 üretim yılı kapsamında yürütülen ürün tespit çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda, teknik personel tarafından arazide kontroller ve yerinde incelemeler gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda, üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) beyanları sahada tek tek kontrol ediliyor.

Ürün tespit çalışmalarıyla tarımsal üretim verilerinin güncellenmesi, üretim deseninin belirlenmesi ve ÇKS kayıtlarının doğruluğunun kontrol edilmesine yönelik incelemeler yürütülüyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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