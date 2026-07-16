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Aydıntepe'de 6 köyde daha buzağı küpeleme ve aşılama çalışmaları tamamlandı

Aydıntepe'de 6 köyde daha buzağı küpeleme ve aşılama çalışmaları tamamlandı
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 6 köyde daha buzağı küpeleme ve programlı aşılama çalışmaları tamamlandı. Böylece çalışma yapılan köy sayısı 13'e yükseldi.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Aşağıkırzı, Pınargözü, Alaca, Çayırköprü, Başpınar ve Suludere köylerinde buzağı küpeleme ve programlı aşılama çalışmaları tamamlandı.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında buzağılar küpelenerek kayıt altına alındı. Programlı aşılamaların yanı sıra hayvan hastalıklarıyla mücadele, hayvan hareketlerinin izlenebilirliğinin sağlanması ve yetiştiricilerin tarımsal desteklemelerden yararlanmasına yönelik işlemler de tamamlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, buzağı küpeleme ve aşılama çalışmalarının planlama doğrultusunda sürdürüldüğünü belirterek, yetiştiricilere çalışmalara gösterdikleri iş birliği dolayısıyla teşekkür etti.

Daha önce Erkdibi, İncili, Yapracık, Yanoba, Çatıksu, Sorkunlu ve Kavlatan köylerinde de çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Aydıntepe'de buzağı küpeleme ve programlı aşılama çalışmalarının tamamlandığı köy sayısı 13'e yükseldi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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