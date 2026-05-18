Aydın'da kuraklıkla mücadele çalışmaları sürüyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çine ve Karpuzlu ilçelerinde kuraklıkla mücadele projesi kapsamında aylık fenolojik gözlem çalışmaları yaptı. Ürün gelişimi ve iklim etkileri yerinde değerlendirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Kuraklıkla Mücadele Projesi kapsamında, aylık fenolojik gözlem çalışmaları Çine ve Karpuzlu ilçelerimizde gerçekleştirildi. Tarımsal üretim alanlarında yapılan incelemelerde; farklı ürün gruplarının gelişim süreçleri, iklim şartlarının etkileri ve kuraklığın tarımsal üretime yansımaları yerinde değerlendirildi.

Aydın Tarım ve orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl ve İlçe Müdürlüklerimiz teknik personelleri tarafından düzenli olarak sürdürülen bu çalışmalar sonucunda hazırlanan Fenolojik Gözlem Raporları, her ay Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne iletilerek tarımsal planlama ve kuraklıkla mücadele çalışmalarına katkı sağlamaktadır" denildi. - AYDIN

