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Kütahya'da, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF), basında yer alan rekor balık haberlerine ilişkin açıklama yaparak, doğrulanmamış iddiaların bilgi kirliliğine yol açtığını belirtti.

ASOF Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, balığın büyük olmasının tek başına Türkiye rekoru anlamına gelmediği vurgulanarak, "Büyük balık yakalamak başka, Türkiye rekoru kırmak başkadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, balık türünün doğru teşhis edilmesi, boy ve ağırlık ölçümlerinin güvenilir şekilde yapılması ve rekor iddialarının mevcut kayıtlarla karşılaştırılması gerektiği belirtildi. Türkiye rekorları, sportif balıkçılık yarışma dereceleri ve bireysel av başarılarının birbirinden ayrı değerlendirilmesi istendi.

Kütahyalı sporcunun avı örnek gösterildi

Federasyon, gerçek sportif balıkçılık başarılarının belgelenmesine örnek olarak Kütahya Amatör Olta Balıkçıları Derneği (KÜSOBDER) sporcusu Akif Arviş'in 2022 yılında yakaladığı sazan balığını gösterdi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince ölçülerek kayıt altına alınan sazanın 29 kilo 800 gram ağırlığında ve 110 santimetre uzunluğunda olduğu bildirildi.

ASOF, basın kuruluşlarından "Türkiye rekoru" ve "en büyük" gibi ifadelerin güvenilir kayıtlarla doğrulanmadan kullanılmamasını istedi. Balıkların ölçüm ve tartım işlemlerinin fotoğraf ve videolarla belgelenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Sportif balıkçılıkta yakalanan balıkların canlı olarak suya bırakılması ve balığın yüzerek uzaklaştığının da kayıt altına alınması çağrısında bulunuldu.

Federasyon, sportif balıkçılık yapan kişilerin de paylaşımlarında dürüstlük, şeffaflık ve etik değerlere bağlı kalması gerektiğini belirterek, doğru bilginin yaygınlaştırılması ve sportif balıkçılık kültürünün korunmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı