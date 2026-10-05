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Arslan Soydan, fındık üreticilerini brandayı doğrudan sermemeleri için uyardı

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Arslan Soydan, fındık üreticilerini brandayı doğrudan sermemeleri için uyardı
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Üyesi Arslan Soydan, fındığını kurutmakta zorlanan üreticileri brandayı doğrudan sermemeleri için uyardı. Soydan, brandanın fındıkla temas etmesi halinde ürünün hava alamayıp çürüyebileceğini, randıman ve ekonomik kayba yol açabileceğini belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yağışlı hava nedeniyle fındıklarını kurutmakta zorlanan üreticileri, brandaları fındığın üzerine doğrudan sermemeleri konusunda uyardı. Soydan, brandanın fındıkla temas etmesi halinde ürünün hava alamayarak çürüyebileceğini belirtti.

Ordu'da sahil ve orta kesimlerde fındık hasadı tamamlanırken, yüksek kesimlerde hasat devam ediyor. Yaklaşık 15-20 gündür etkili olan yağışlar nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde üreticilerin harmanlara serdikleri fındıkları kurutmakta zorlandığı belirtildi.

Üreticilerin, yağıştan korumak amacıyla fındıklarının üzerini kapattıkları brandaların doğru kullanılmadığında zarar verebileceğini ifade eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "Üreticilerimiz özellikle harmandaki zuruflu fındıkların üzerini brandalar ile uzun süre kapattıkları için bozulma ve çürümelere neden olabilir. Onun için muhakkak brandayı yüksek bir mesafe koyarak sermeleri lazım. Islak fındık çuvalda ve brandada da çürüyebilir" dedi.

"Hava sirkülasyonu olması gerekiyor"

Brandanın fındığın üzerine doğrudan serilmesi halinde hava sirkülasyonunun engelleneceğini ve ürünün nemli kalacağını belirten Soydan, bunun randıman kaybına ve ekonomik zarara yol açabileceğini kaydetti. Soydan, üreticilerin brandayı fındığa temas etmeyecek şekilde yüksek bağlaması ve ürünün hava almasını sağlaması gerektiğini ifade etti.

"Direk olarak toprağın üzerine sermek de nemlenmeye neden olabilir"

Fındığın doğrudan toprağın üzerine serilmemesi gerektiğine dikkat çeken Soydan, "Toprak yağışlardan dolayı nem yapabiliyor. Burada ise file sererek ya da branda sererek üzerine fındığı sermemiz, bu süreçte de sık sık havalandırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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