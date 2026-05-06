Ardahan'da besiciler kış boyu ahırlarda besledikleri hayvanlarını meraya çıkardı

Uzun bir kışın ardından Ardahan'da besiciler, hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı. Üreticiler, bu durumun hayvan sağlığı ve ekonomik açıdan yararlı olduğunu belirtiyor.

Ardahan'da baharın gelişiyle besiciler, hayvanlarını meraya çıkarmaya başladı.

Uzun ve çetin geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte hayvancılıkla uğraşan üreticiler, sürülerini yeniden meralarla buluşturdu. Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Ardahan'da baharın gelişi, üreticiler için adeta yeni bir sezonun başlangıcı oldu.

Kış boyunca kapalı alanlarda bakılan ve büyük ölçüde hazır yemle beslenen hayvanlar, yeşeren meralara çıkarıldı. Üreticiler, artan yem fiyatları nedeniyle zor bir dönem geçirdiklerini belirtirken, meraya çıkışın hem ekonomik hem de hayvan sağlığı açısından büyük bir rahatlama sağladığını ifade ediyor.

Meraların yeniden kullanıma açılmasıyla hayvanlar doğal otlarla beslenmeye başlarken, bu durum süt ve et veriminde kalite artışına da katkı sağlıyor.

Üretici Yasin Yılmaz, "Uzun geçen kışın ardından çok şükür hayvanlarımızı meraya çıkarttık. Ot, saman ve yem fiyatları çok pahalı ve sütün alım fiyatlıda çok ucuz" dedi. - ARDAHAN

