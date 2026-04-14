Ardahan'da kar sonrası dondurucu soğuklar etkili oldu

Ardahan'a "bahar geldi" derken tipi şeklinde yağan kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü.

Ardahan'da kar sonrası soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece ölçülen sıfırın altında 10 derecelik sıcaklık nedeniyle bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı, bazı sulak alanlar dondu. Kentte etkili olan soğukla birlikte bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Ufuk Işık, Nisan ayının ortalarına gelinmesine rağmen soğukların devam ettiğini söyledi. - ARDAHAN

