Hasan Altun'dan 'Toprak Bayramı Haftası' kutlama mesajı

Gaziantep Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 11-17 Haziran tarihleri arasında kutlanan "Toprak Bayramı Haftası" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, insan için hayati önem arz eden toprağın önemini vurgulamak amacıyla her yıl 11-17 Haziran tarihleri arasının "Toprak Bayramı Haftası" olarak kutlandığını açıkladı. Tüm canlıların hem beslendiği hem de barındığı yer olan toprağın daha fazla korunması gerektiğine değinen Hasan Altun, "Yaşamın kaynağı olan toprağın önemini vurgulamak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 11-17 Haziran tarihleri arasında Toprak Haftası kutlanmaktadır" dedi.

Altun açıklamasının devamında, "Toprak sınırlı olan kaynaklarımızdan biridir. Topraklar kaybedildiğinde veya bozulmaya uğradığında insanların yaşam süresi içinde tekrar toprağın kazanılması söz konusu değildir. Tarıma elverişli 1 santimetre kalınlığında bir toprak tabakasının, ortalama 100 ile 1000 yıl arasında oluştuğu, bu anlamda insanların yaşamında çok önemli olan ve tüm canlıların hem beslendiği hem de barındığı yer olan toprağın korunması gerektiği unutulmamalıdır. Toprağın teknolojik usullerle yapay olarak üretilmesi mümkün olmadığı gibi, kaybedilmesi durumunda yerine ikame edilecek başka bir kaynağın da olmadığı, yaşayan bir canlı varlık ve hayat kaynağı olduğu bilinmelidir. Yaşamın kaynağı olan toprak, dünya üzerindeki tüm canlılar için bir koruyucudur. Toprak, su ve hava gibi, tüm canlıların ortaklaşa kullandıkları bir hazinedir. Dünya üzerinde yaşamın sürekliliği bu hazinenin varlığına bağlıdır. Sağlıklı topraklar gerekli besin, su ve oksijeni sağlayarak gıda üreten bitkilerin büyümesini ve ürün vermesini sağlar. Toprak yüzde 45 mineraller, yüzde 25 su, yüzde 25 hava ve yüzde 5 organik maddelerden oluşur. Topraklar dünyadaki biyo çeşitliliğinin dörtte birini bünyesinde barındırır. Toprak gıdanın başladığı yerdir. Gıdamızın yüzde 95'i doğrudan ya da dolaylı yollarla topraktan gelir. Sağlıklı ve yüksek kaliteli gıda, ancak sağlıklı topraklarda yetişir. Bu sebeple, verimli topraklarımızı betonlaşmaya, toprak kaymalarına ve tarım dışı kullanımlara karşı korumalıyız. Ayrıca topraklar suyu depolayarak ve filtreleyerek sellerin ve kuraklığın oluşmasını da engellemektedir. Topraklar yenilenebilir kaynaklardan olmadığı için korunması gıda güvenliği ve sürdürülebilir gelecek için büyük önem taşıdığından bizler de bu değerli hazinenin farkında olmalı ve Toprak Bayramı Haftası'nda toprağın önemini daha iyi anlayarak, gelecek kuşaklara temiz ve sürdürülebilir yaşam bırakmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerimle Araban Ovası'nda, toprak sahibi olan Arabanlı üretici çiftçilerimizin 11-17 Haziran Toprak Bayramı Haftası'nı kutluyor, topraklarımıza sahip çıkacak bilincin gelişmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı