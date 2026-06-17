Aksaray'da su verimliliği ve kaynakların etkin kullanımı değerlendirildi

Aksaray'da 2026 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Kuraklıkla mücadele, su verimliliği ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda kurumlar arası koordinasyon çalışmaları değerlendirildi.

Aksaray 2026 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden uzmanlar, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı. Toplantıda, ilin su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, su verimliliği çalışmaları, kuraklıkla mücadele tedbirleri ve su kaynaklarının etkin kullanımı konuları ele alındı. Aksaray'ın mevcut su kaynaklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda su verimliliğinin artırılması, mevcut kaynakların daha etkin kullanılması ve kuraklık riskine karşı alınabilecek önlemler hakkında katılımcılar arasında görüş alışverişinde bulunuldu. Kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekilen toplantıda, su yönetimi alanında yürütülen faaliyetlerin koordineli şekilde sürdürülmesi ve kaynakların gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaların güçlendirilmesi konusu da gündeme geldi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı