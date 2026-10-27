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Afyonkarahisar Sinanpaşa'da ithal damızlık sığırlara sağlık kontrolü sürüyor

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Afyonkarahisar Sinanpaşa'da ithal damızlık sığırlara sağlık kontrolü sürüyor
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ithal damızlık sığırlara yönelik sağlık kontrolü sürüyor. Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli işletmelerde kimlik ve kayıt bilgilerini incelerken hayvanlardan kan numunesi alıyor; bu, bulaşıcı hastalık takibini amaçlıyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ithal damızlık sığırlara yönelik tespit ve sağlık kontrolü çalışmaları devam ediyor.

Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personelleri tarafından, damızlık sığır ithalatı kapsamında hayvan temin eden işletmelerde kontrol çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda hayvanların kimlik ve kayıt bilgileri incelenirken sağlık durumları da değerlendiriliyor. Bulaşıcı hayvan hastalıklarının takibi ve kontrolü amacıyla hayvanlardan kan numuneleri alınıyor.

Hayvan sağlığının ve refahının korunması, bulaşıcı hastalıklarla etkin mücadele edilmesi ve sürdürülebilir hayvansal üretimin desteklenmesi amacıyla saha çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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