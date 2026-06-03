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Turşuluk lahana ve dane mısır dikim ve ekim işlemleri devam ediyor

Turşuluk lahana ve dane mısır dikim ve ekim işlemleri devam ediyor
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü, turşuluk lahana ve dane mısır üretim alanlarında maliyet analizi ve istatistiki saha çalışmalarının devam ettiğini, üretim süreçlerinin yerinde izlenerek tarımsal planlamaya katkı sağlandığını açıkladı.

Afyonkarahisar'da üretimi yapılan turşuluk lahana ve dane mısır ürünlerine yönelik dikim ve ekim işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Üretim süreçlerinin yerinde izlenmesi, tarımsal üretime ilişkin verilerin değerlendirilmesi ve üretim planlaması çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla söz konusu üretim alanlarında maliyet analizleri ile istatistiki saha çalışmaları yürütülmektedir. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından üretim alanlarında incelemelerde bulunularak maliyet analizleri ve istatistiki saha çalışmaları titizlikle gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalarla üretim süreçleri yerinde takip edilmekte, elde edilen veriler doğrultusunda tarımsal üretime ilişkin değerlendirmeler yapılmaktadır.

Bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve üretim planlamasına katkı sağlanması amacıyla sahadaki çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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