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Afyonkarahisar'da hububat hasadı sürüyor

Afyonkarahisar'da hububat hasadı sürüyor
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Afyonkarahisar'da hububat hasadı devam ederken, sıcak ve kuru hava nedeniyle anız yangınlarına karşı üreticilere uyarı yapıldı. Yetkililer, biçerdöverlerde yangın söndürme ekipmanı bulundurulması ve anız yakılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca hasat sonrası taşımacılıkta trafik güvenliği önlemleri hatırlatıldı.

Afyonkarahisar'da hububat hasadı Başmakçı, Bolvadin ve Dazkırı ilçelerinde aralıksız devam ederken, yetkililer özellikle sıcak ve kuru geçen havalardan dolayı yangın tehlikesi konusunda üreticilere uyarılarda bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda teknik personeller, hasat yapılan tarlalarda üreticilerle bir araya gelerek süreci yerinde değerlendirirken, verim ve hasat çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunuyor.

Yetkililer, hasat döneminde sıcak ve kuru hava şartları nedeniyle anız yangınlarına karşı üreticileri uyardı. Tarım arazilerinin korunması için anız yakılmaması, biçerdöverlerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması ve hasat sırasında gerekli tüm tedbirlerin eksiksiz alınması gerektiği belirtildi.

Öte yandan, hasat sonrası buğday ve saman taşımacılığı yapan araçların trafik güvenliği açısından römorklarında reflektör bulundurmalarının, yüklerini güvenli şekilde taşımalarının ve görünürlüğü artıracak önlemleri almalarının yaşanabilecek kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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