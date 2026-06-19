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Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
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Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu yağışı, ekili tarım arazilerine zarar verdi. Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde misket büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle çevre beyaza büründü. Meteoroloji, kuvvetli sağanak ve doluya karşı uyardı.

Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu yağışı ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Meteorolojinin uyarıları sonrası kentte beklenen yağış sabah erken saatlerde başlarken, yağışla birlikte sıcaklıklarda hissedilir derecelerde azaldı. Yağmur yağışı kentin farklı noktalarında doluya döndü. Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde yaşanan dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi. Misket büyüklüğünden yağan dolu sonrası çevre beyaza büründü.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ise "Yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü (bugün) öğle saatlerinden itibaren bölgemizde Afyonkarahisar, Denizli, Uşak yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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