Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının çalışma esasları yeniden düzenlendi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ihale edilerek sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları ilgili idarenin talebine istinaden inceleyip karara bağlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ihale edilerek sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları ilgili idarenin talebine istinaden inceleyip karara bağlayacak.

Başkanlığın çalışma usul ve esaslarında bazı değişiklikler de içeren "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin yayımlanmasıyla, 13 Mart 2012 tarihli Resmi Gazete'de yer alan "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yönetmelikle, Başkanlığa, yürürlük tarihi 20 Şubat 2020 olmak üzere, "kamu kurum ve kuruluşlarınca ihale edilerek sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında, sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki uyumsuzluk, iş programı ihtilafları, fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması, sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde ortaya çıkacak sözleşme anlaşmazlıklarını ilgili idarenin talebine istinaden inceleyip karara bağlama" görevi verildi.

Ayrıca Yüksek Fen Kurulunun üye yapısıyla ilgili de düzenlemeye gidilerek, başkan hariç üye sayısı 17 olan kurul üyelerinden birinin hukuk fakültesi mezunu olma şartı getirildi.

Yönetmelikle Başkanlığa yapılacak "başvuru usulü"nde uyulması gereken şartlarla ilgili de düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca ihale edilerek sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda, sözleşmenin devamı sürecinde, yüklenicilerin idarelere başvurmaları durumunda, başvurunun 30 gün içerisinde Başkanlığa gönderilmesi ve Başkanlıkça en geç 60 gün içerisinde karara bağlanması sağlanacak.

Yargı mercilerine intikal etmiş veya Sayıştay incelemesine konu olmuş anlaşmazlıklar hakkında idarelerce müracaatta bulunulamayacak. Bulunulmuş ise Kurul tarafından görüş ve karar verilmeyecek.

Böylece bu tür anlaşmazlıkların yargıya intikal etmeden hızlı bir şekilde çözümü, ayrıca yargı yükünün ve uzayan yargı davalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA