: Son dakika: Bakan Dönmez: Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak rezerv kapasitemiz mevcut

01.01.2020 19:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:41

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenledikleri basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundular.

"BUNU KARŞILAYACAK REZERV KAPASİTEMİZ MEVCUT"

Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmada, kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat olduğunu belirterek, "Bunu karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut" ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, "Devlet olarak çevre uyumu konusunda tesislerin gecikmelerine şahit olursak inisiyatif almaktan çekinmeyeceğiz. 100 milyon dolarlık çevreye uyum yükümlülüğü söz konusu. Sadece baca gazı değil onarım izleme üniteleri yapılması, kül atıklarının depolanması gibi birçok husus var. Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"5 TERMİK SANTRAL TAMAMEN, 1'İ KISMEN KAPATILDI"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Bakan Kurum, incelenen 7 termik santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verildiğini, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini aldığını bildirdi.

SOMA TERMİK SANTRALİ'NİN 4 ÜNİTESİ KIŞ BOYUNCA ÇALIŞACAK

Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edileceğini duyuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır" dedi.

4 SANTRALE GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VERİLDİ

Kapatılan termik santrallerin yönetimlerinin, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyeceğini belirten Kurum, "Geçici faaliyet belgesi verdiğimiz santraller Bursa Orhaneli, Muğla Yatağan, Kahramanmaraş Afşin B ve Ankara Çayırhan termik santralleridir. Mevzuat gereğince 6 ay içerisinde çevre izin ve lisans belgesi için Bakanlığımıza başvuru yapmak durumundalar" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santralleri çevre mevzuatı kapsamında çevre izinlerini almışlardır" dedi.

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