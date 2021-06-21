Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başlandı
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Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başlandı

Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geleceğin teminatı olan çocukların daha güvenli ve temiz ortamlarda büyümesi ve kendilerini geliştirebilmesi için Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok tarafından ilçeye kazandırılan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projesi tamamladı.

Geleceğin teminatı olan çocukların daha güvenli ve temiz ortamlarda büyümesi ve kendilerini geliştirebilmesi için Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok tarafından ilçeye kazandırılan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projesi tamamladı. Ekipler bugün itibariyle çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başladı.

"En kısa sürede açıyoruz"

İlçenin önemli bir eksiğini daha giderme açısından büyük önem taşıyan bir spor kompleksini daha Suluova'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Suluovamızın değeri her geçen gün artıyor. Bu değişim ve gelişime katkı sağlayarak Suluovamızın önemli bir eksiğini daha giderme açısından büyük önem taşıyan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzda çalışmalar tamamlandı. En kısa sürede açılışını yapıyoruz. Bugün itibariyle ekiplerimiz çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başladı" dedi.

"Yüzme bilmeyen kalmayacak"

Suluova'da yüzme bilmeyen kalmayacağını sözlerine ekleyen Başkan Üçok, "Çocuklarımızın bu tesiste sporla ilgilenecek olmaları, bizleri geleceğin şampiyonlarının buradan çıkacağı hususunda umutlandırıyor. İlçemizin gençliğini, geleceğini, sosyal hayatını, ekonomisini ideal konuma getirmek amacıyla gece-gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının devamında ise Suluova'da gençliğe ve spora olan yatırımların hızla arttığını ve bundan sonra da artarak devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza, AK Parti Grup Başkanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AMASYA

Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başlandı
Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başlandı
Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başlandı
Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başlandı
Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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