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Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi

La Liga'da Barcelona ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Real Madrid'in Athletic Bilbao'yu 1-0 yendiği maçla ilgili dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Real Madrid'li Sergio Ramos'un içinde bulunduğu bir pozisyona, IFAB'ın kurallarında yer alan İngilizce - İspanyolca çeviri hatası sebebiyle penaltı kararı verilmedi.

Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
07.07.2020 17:31 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:05

Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Madrid ekibini Bilbao'da galibiyete taşıyan golü 73. dakikada penaltıdan Sergio Ramos'dan gelirken deneyimli savunma oyuncusu, çok tartışılan bir pozisyonun da içerisinde yer aldı.

İspanya basınında çıkan haberlerde Athletic Bilbao maçında Real Madrid'in öne geçtikten sonra ceza alanında yaşanan ve VAR incelemesi yapılan bir pozisyonda büyük bir ihmal olduğu ifade edildi.

AS Gazetesinin haberinde Sergio Ramos ile Raul Garcia'nın Real Madrid ceza alanındaki pozisyonu VAR hakemleri tarafından incelendi ancak IFAB'ın kurallarındaki İngilizce - İspanyolca çevirideki hata sebebiyle penaltı kararı çıkmadı.

İSPANYOLCA KURAL FARKLI

Ceza alanında yaşanan topsuz pozisyonla ilgili IFAB'ın 12. kural maddesinde pozisyonun topla ilgili olmasına dair herhangi bir atıfta bulunulmuyor. Ancak aynı IFAB kuralının İspanyolca kuralında ise penaltı olması için topun o bölgede olması gerektiği yazılı.

Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi

BARCELONA CEPHESİ AYAĞA KALKTI

Bu detayın ortaya çıkmasının ardından Real Madrid'in 4 puan gerisinde 2. sırada bulunan Barcelona'ya yakın olan gazetelerden federasyona ve hakemlere tepkiler yükseldi.

LA LIGA TARİHİNİN EN GOLCÜ SAVUNMACISI

Bu sezon 41 resmi maçın tamamında ilk 11 oynayan 34 yaşındaki Ramos, La Liga tarihinin en golcü savunmacısı olarak da kayıtlara geçti.

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