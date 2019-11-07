Cevad Prekazi'den Galatasaraylı oyunculara sert tepki: Mahalle takımı mısın?

07.11.2019 00:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:16

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşılaştı. İlk 45 dakikanın ardından karşılaşmayı değerlendiren Galatasaray'ın efsane ismi Cevad Prekazi, sarı-kırmızılı oyunculara sert tepki gösterdi.

"GALATASARAY'DA LİDER OYUNCU YOK"

Prekazi beIN Sports'ta, "Galatasaray'ın takımı yok. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir takımla bir şey yapamazsın. Kendi evinde iyi oynadı ama Galatasaray'da lider oyuncu yok. Süper bir futbolcusu yok. 13 dakika içinde öyle goller yiyorsun ki, mahalle takımı mısın?" diye konuştu.