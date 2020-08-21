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CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu

2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimizin grup aşamasındaki rakipleri, Lüksemburg'daki Avrupa Yayın Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu
21.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:41

2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimizin grup aşamasındaki rakipleri, Lüksemburg'daki Avrupa Yayın Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu.

Kadınlar kategorisindeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Opet B Grubu'nda, VakıfBank C Grubu'nda, Eczacıbaşı VitrA D Grubu'nda yer alırken; erkekler kategorisindeki temsilcilerimizden Fenerbahçe HDI Sigorta A, Arkas Spor B Grubu'nda mücadele edecek.

2021 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oluşan gruplar şu şekilde: A Grubu: Unet e-work Busto Arsizio, Developres SkyRes Rzeszow, SSC Palmberg Schwerin, eleme turundan gelecek takımB Grubu: Imoco Conegliano, VB Nantes, Fenerbahçe Opet, Uralochka EkaterinburgC Grubu: VakıfBank, ASPTT Mulhouse, Maritza Plovdiv, eleme turundan gelecek takımD Grubu: Eczacıbaşı VitrA, Lokomotiv Kaliningrad, LP Salo, eleme turundan gelecek takımE Grubu: Dinamo Kazan, Chemik Police, VK UP Olomouc, Igor Gorgonzola Novara2021 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde oluşan gruplar şu şekilde: A Grubu: ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, Fenerbahçe HDI Sigorta, Lindemans Aalst, PGE Skra BelchatowB Grubu: Cucine Lube Civitanova, Arkas Spor, Tours VB, Sir Sicoma Monini PerugiaC Grubu: Zenit Kazan, Berlin Recycling Volleys, ACH Volley Ljubljana, eleme turundan gelecek takım (G Grubu kazananı)D Grubu: Leo Shoes Modena, Verva Warszawa Orlen Paliwa, Knack Roeselare, Kuzbass KemerovoE Grubu: Lokomotiv Novosibirsk, VfB Friedrichshafen, CEZ Karlovarsko, eleme turundan gelecek takım (H Grubu kazananı)2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl erkeklerde 36 (18 takım seri başı, 18 takım ön eleme), kadınlarda ise 29 (17 takım seri başı, 12 takım ön eleme) takım mücadele edecek. Takımlar; grup aşamasında dörderli olmak üzere beş gruba ayrılacak. Grup aşamasının ardından 5 grup birincisi ile en iyi 3 grup ikincisi bir üst tura yükselecek.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde kadınlarda grup maçları, 10 Kasım 2020-09 Şubat 2021, erkeklerde ise 17 Kasım 2020-10 Şubat 2021 tarihlerinde oynanacak.


Kaynak: DHA

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