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CEV EuroVolley 2021'in logosu tanıtıldı

Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonu olan CEV EuroVolley 2021'in logosu belli oldu.

CEV EuroVolley 2021'in logosu tanıtıldı
19.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:18

Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonu olan CEV EuroVolley 2021'in logosu belli oldu.

2021 yılında erkeklerde Çek Cumhuriyeti, Estonya, Polonya ve Finlandiya; kadınlarda Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya'nın ev sahipliğini üstleneceği organizasyonun resmi logosu, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından tanıtıldı. CEV'in resmi Facebook sayfasında yayınlanan canlı yayının konuğu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Cansu Özbay, Avrupa Şampiyonası'na ait deneyimlerini anlattı.

Ankara'da ev sahipliği yapılan Avrupa Şampiyonası ve Apeldoorn'da düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nden bahseden A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, "Ankara'da kendi seyircimizin önünde oynamak inanılmaz bir duyguydu. Kazansak da, kaybetsek de herkes bizim yanımızdaydı. Bize güç verdiler. Apeldoorn'da da kendimizi Ankara'da gibi hissettik. Onlar olmasa bu başarılara ulaşamayabilirdik. Birbirini seven, birbirine yardımcı olan bir takıma sahibiz ve yakın dönemde hep birlikte önemli başarılara imza attık. Takımımla bir kez daha gurur duyuyorum. Yeniden sahaya dönmeyi heyecanla bekliyorum" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Cansu Özbay ise yaptığı açıklamada, "Ankara'daki Avrupa Şampiyonası, benim ilk Avrupa Şampiyonası deneyimimdi. Kendi seyircimizin önünde oynamak inanılmazdı. Harika bir atmosfer vardı. Apeldoorn'da da kendi evimizde oynuyormuş gibi hissettik. Bizleri her koşulda desteklediler. Herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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