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Çeşme'ye özgü tarım ürünleri için kooperatif kuruldu

Çeşme'ye özgü tarım ürünleri için kooperatif kuruldu
AA / Seher Deniz - Haberler | Ekonomi

Çeşme'ye özgü tarım ürünlerinin üreticileri ile Kaçeli koyunu yetiştiricileri tarafından Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - Çeşme'ye özgü tarım ürünlerinin üreticileri ile Kaçeli koyunu yetiştiricileri tarafından Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu.

Yerli tohumları koruyup çoğaltarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak ve yerli üreticiye destek olmak amacıyla kurulan kooperatifin ilk genel kurulu yapıldı.

Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Beyaz, genel kurulda yaptığı açıklamada tarım ürünlerinin pazarlanmasında yaşanan sıkıntıları çözmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Beyaz, " Çeşme'nin endemik ürünleri olan sakız enginarı, beyaz soğanı, damla sakızı, anasonu, kavunu, limonu ve mandalinasının yetiştirilmesi, tüketiciye ulaştırılması konusunda köprü görevi üstleneceğiz. Çiftçilerimizin ürünleri artık tarlada kalmayacak. Kooperatifimiz Çeşme'ye hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

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AA / Seher Deniz - Ekonomi Haberleri

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