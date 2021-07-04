Çeşme Basket, Deniz Çolakoğlu ile anlaştı
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Çeşme Basket, Deniz Çolakoğlu ile anlaştı

Çeşme Basket, Deniz Çolakoğlu ile anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon için güçlü bir kadro kuran Çeşme Basket, A Milli Takım'da da yer alan, kariyeri başarılarla dolu Deniz Çolakoğlu ile anlaşma sağlayarak transferlerini tamamladı.

Yeni sezon için güçlü bir kadro kuran Çeşme Basket, A Milli Takım'da da yer alan, kariyeri başarılarla dolu Deniz Çolakoğlu ile anlaşma sağlayarak transferlerini tamamladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çeşme Basketbol, daha önce eski oyuncuları Gizem Kumandanoğlu, Günesh Denise Karaoğlan, Beylem İlba ve Seda Tabakçı ile yeniden anlaşma sağlamıştı. Son olarak kariyeri başarılarla dolu Deniz Çolakoğlu ile de anlaşma sağlayan Çeşme Basket, yeni sezonun kadrosunu kurmuş oldu.

Deniz Çolakoğlu kimdir?

Basketbol kariyerine Yıldırım Bosna Spor'da başlayan 1987 doğumlu ve 1.85 boyundaki forvet; İstanbul Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Samsun Basket, Tarsus Belediyespor takımlarında forma giydikten sonra 2013-14 sezonunda Homend Antakya Belediyespor'da başladı ancak yeterince süre bulamadığı için daha sonra Konak Belediyespor takımına transfer oldu. Lige veda eden İzmir ekibi ile 15 karşılaşmaya çıkan Deniz Çolakoğlu, bu karşılaşmalarda 30 dakika ortalama ile sahada kalfı ve 10.2 sayı, 3.8 ribaund, 1.2 asist, 2.3 top kaybı rakamları ile mücadele etti. Başarılı oyuncu, 2014 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda hazırlanan A Milli Takım'ın, 19 kişilik aday kadrosuna da kendisine yer buldu. 2014 yılında ise 2013-14 sezonu Euroleague, lig ve kupa şampiyonu unvanlarını elinde bulunduran Galatasaray ile 1+1 senelik sözleşme imzaladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Canik ve Emlak Konut basketbol takımlarında da oynayan başarılı oyuncu, şimdi de Çeşme Basket ile anlaştı. Oyuncunun; Yıldızlarda "En İyi Forvet", Gençlerde "En Çok Gelecek Vaat Eden Oyuncu", 4 kez Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonluğu, 6 kez Üniversiteler Türkiye Şampiyonluğu, Genç Milli Avrupa 6'ncılığı ve Ümit Milli Avrupa 4'üncülüğü bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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