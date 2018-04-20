Çeşme Alaçatı Havalimanı İhalesi Sonuçlandı

Yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen Çeşme Alaçatı Havalimanı projesi için en uygun teklif, yıllık net satışlarının yüzde 20,2 tutarına tekabül eden kira taahhüdüyle Terminal Yapı AŞ tarafından verildi.

İhale, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Komisyona başkanlık yapan DHMİ Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanı Cengiz Kurt, Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesinde yapılan incelemede, Türkseven Turizm AŞ, İmaj Altyapı AŞ-İntelkar Yapı Ortak Girişimi, Dere Construction AŞ-EMT İnşaat AŞ Ortak Girişiminin tekliflerinin teknik şartlar nedeniyle uygun bulunmadığını söyledi.

Teknik kriterlere uygun bulunan tek firmanın Terminal Yapı AŞ olduğunu belirten Kurt, firmanın teklif mektubunda yıllık net satışlarının yüzde 20,2 tutarına tekabüle eden kirayı, DHMİ Genel Müdürlüğüne vermeyi kabul ve taahhüt ettiğini dile getirdi.

Kurt, Terminal Yapı AŞ'nin söz konusu teklifinin en uygun teklif olarak ilan edildiğini, ihale sonucunun DHMİ Yönetim Kurulu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından onaylanmasının ardından resmiyet kazanacağını söyledi.

Hem özel jetleri ağırlayabilecek hem eğitim uçuşlarının yapılabileceği hem de charter seferlere hizmet verecek havalimanı için 25 yıl işletme şartı ve 24 ay yapım süresi bulunuyor.

Söz konusu havalimanı yap-işlet-devret modeliyle yapılacak.