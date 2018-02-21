Çerkezköy Tso'dan Kobilere Kredi Müjdesi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, TOBB Nefes kredisiyle ilgili KOBİ'lere müjde verdi. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ üyelerine 2018 yılında da kredi kullanma imkanı sağlıyor.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının üyelerine "TOBB Nefes Kredisi" imkanının 2018 yılında da devam ediyor olmasıyla ilgili açıklamada bulunan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, "İçeride ve dışarıda birçok sorunla boğuşan devletimizin bekası konusunda elini taşın altına koyan, ülkesi için üretmeye ve katkı sunmaya azim ve kararlı olan iş dünyasının bu vefakarlığı karşısında bir dizi ekonomik tedbirler alınmıştır. Bunlardan bir tanesi de KOBİ'lerimize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin organize ettiği "TOBB Nefes Kredisi" uygulamasına 2018 yılında da devam edilmesi kararıdır. KOBİ firmalarımıza yönelik 2017 yılında başlatılan "TOBB Nefes Kredisi" imkanı 2018 yılında da devam ettirilecektir. Bu kapsamda kredi almak isteyen KOBİ üyelerimiz Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamıza müracaat edebilirler" dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, konuşmasında başvuru detaylarını en kısa zamanda odanın web sayfasından açıklayacaklarını sözlerine ekledi. - TEKİRDAĞ