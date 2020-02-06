Cenk Tosun'un takımı Crystal Palace, Roy Hodgson ile yollarını ayırmayı planlıyor
Cenk Tosun'un, Everton'a transferinden sonra hocası Sam Allardyce'ın görevine son verildi. Crystal Palace'a kiralanan 28 yaşındaki golcü benzer bir senaryo ile karşı karşıya kaldı. Alınan kötü sonuçların ardından Ada ekibi, Roy Hodgson ile yollarını ayırmak üzere.
Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 2017-2018 sezonunun devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'un yolunu tuttu. O dönem Mavililer'in başında ise Sam Allardyce yer alıyordu. 65 yaşındaki menajer, zaman zaman 28 yaşındaki golcüyü oyundan aldığı için eleştiri oklarının hedefi oldu. Yaşanan bu gelişmeler ve takımın da ligi 8. sırada bitirmesinin ardından Allardyce'ın görevine son verildi.
Ardından göreve gelen Marco Silva ise Cenk'i kulübeye mahkum etmişti. Sezonun ilk yarısında Mavililer'de fazla forma şansı bulamayan Cenk, devre arasında ise Crsytal Palace'a kiralandı.
10 MAÇTA 1 GALİBİYET
Yıldız futbolcu, Everton'da yaşanan senaryonun bir benzeri ile karşı karşıya kaldı. Londra ekibi, son 10 Premier Lig karşılaşmasında yalnızca bir kez galip gelebildi.
Alınan sonuçların faturası da menajer Roy Hodgson'a kesildi. 72 yaşındaki teknik adam ile kısa süre içerisinde yolların ayrılması bekleniyor. EUR0 2020 öncesi form tutmak için bu takımın yolunu tutan Cenk de gelişmeleri yakından izliyor. Öte yandan Crystal Palace bu hafta Everton deplasmanına gidecek.
(Akşam)
Haber Videosu: Cenk Tosun'un takımı Crystal Palace, Roy Hodgson ile yollarını ayırmayı planlıyor
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Falcaoya o kadar para verene kadar keşke Cenki galatasaray kadroya katsaydı. Hem Cenk, Hem Galatasaray, hem de Milli Takım kazanırdı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Cenk Türkiye ligi için iyi ama İngiltere ligi ona bir gömlek büyük geldi. Orada golcü olabilmek için sadece son vuruşlarının yada kafa vuruşlarının iyi olması yeterli değil, hızlı ve güçlü olmasıda gerekli.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Başta cenk tosun olmak üzere avrupadaki takımlarda boy gösteren milli takım futbolcularımızı oynadıkları takımlar kadro dışı bırakarak Milli Takımımızın başarısız olması için çalışıyor. Uyarmak bizdenCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır