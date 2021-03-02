Cenk Tosun'un menajerliğini yapan babası Şenol Tosun: CSKA Moskova ile transfer görüşmesi yapabiliriz

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Devre arası yaşadıklarını anlatan ve Rus basınından Metaratings.ru'ya konuşan Şenol Tosun "CSKA Moskova'dan devre arasında teklif aldığımız sır değil. Ancak Tosun ailesi olarak Beşiktaş'a dönme kararı aldık. Beşiktaş'ta 5 aylık süre geçirmenin, CSKA'ya kiralık gitmekten daha iyi olacağını düşündük." dedi.

"MOSKOVA KULÜBÜNÜN ŞARTLARI OLDUKÇA İYİYDİ"

Açıklamalarına devam eden Şenol Tosun "Aslında Moskova kulübünün şartları oldukça iyiydi, sorun yoktu. Ama Cenk, Beşiktaş'ı iyi tanıyor ve İstanbul'u seviyor. CSKA'ya gitseydi, bir adaptasyon dönemi olacaktı ama Beşiktaş için böyle bir ihtimal yoktu" diye konuştu.

YAZ AYLARINDA RUSYA'YA TRANSFER OLABİLİR

Ayrıca Şenol Tosun, "Eşi de İstanbul'da olmak istedi. İstanbul'u sevdiği için dönmek istedi. Genel olarak hepimiz, İstanbul'da birkaç ay geçirmenin en iyi çözüm olacağını düşündük ve Beşiktaş'a imza attık" ifadelerini kullandı. Cenk Tosun'un yaz aylarında Rusya'ya transfer olabileceğini söyleyen Şenol Tosun, "Yaz aylarında CSKA Moskova ile 2-3 yıllık sözleşme karşılığında bir transfer görüşmesi yapabiliriz. Böyle bir şey neden olmasın? Birkaç ay içinde neler olacağını kimse bilemez" dedi.