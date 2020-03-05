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Cenk Tosun, Everton'a döndü

İngiltere Premier Lig'de kiralık olarak forma giydiği Crystal Palace'ta antrenmanda dizinden sakatlanan Cenk Tosun, Everton'a döndü.

05.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:26
Cenk Tosun, Everton'a döndü

İngiltere Premier Lig'de kiralık olarak forma giydiği 'ta antrenmanda dizinden sakatlanan , 'a döndü.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, sakatlığı sezon sonuna kadar sürme ihtimali olan 28 yaşındaki milli forvetin tedavisine, Everton'da devam edilecek.

Devre arasında Everton takımından Crystal Palace'a kiralanan Cenk Tosun, 5 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.

Kaynak: AA

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