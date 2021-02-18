Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönmek için Fenerbahçe'den gelen 2 teklifi de reddetti
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Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönmek için Fenerbahçe'den gelen 2 teklifi de reddetti

18.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:52

Rekor transfer bedeliyle gittiği Beşiktaş'a geri dönen Cenk Tosun transferinde gerçekler ortaya çıktı. İşte CSKA Moskova ve Celta Vigo'nun da istediği milli golcüyü geçtiğimiz sezon Comolli, bu sezon de Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye getirmek istedi ancak Cenk Tosun Beşiktaş'a dönmek istediği için bu teklifi kabul etmedi.

Geçtiğimiz yıl devre arasında ayağına kadar gelen Damien Comolli'ye olumsuz yanıt veren yıldız futbolcu, ocak ayında da Emre Belözoğlu vasıtası ile iletilen teklifi kabul etmedi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Kariyerinin zirvesine Beşiktaş ile ulaşan Cenk Tosun, Everton'a transfer olurken kulübüne de 22.5 milyon euro net bonservis bedeli ve bonuslar kazandırmıştı. Avrupa Şampiyonası öncesi İngiltere'den ayrılarak yeniden çıkış yakalama isteği olan 29 yaşındaki golcü ile CSKA Moskova ve Celta Vigo yakından ilgilendi. Ancak Cenk gelen teklifleri Beşiktaş için bekletti. Yıldız futbolcuya ocak ayında Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı ortaya çıktı.

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Geçen yılın devre arasında sarı-lacivertli kulübün eski sportif direktörü Damien Comolli'nin İngiltere'ye gidip bizzat görüştüğü ancak olumsuz yanıt aldığı Cenk Tosun'la bu kez de yeni sportif direktör Emre Belözoğlu temasa geçti. Ancak tecrübeli oyuncu, Türkiye'ye sadece Beşiktaş için dönmek istediğini belirtip Fenerbahçe'yi de geri çevirdi.

Tosun Paşa, siyah-beyazlı forma uğruna maaşından da indirim yapmayı göze alarak sözleşmeyi imzaladı ve bu transferde mutlu sona ulaşıldı.

Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönmek için Fenerbahçe'den gelen 2 teklifi de reddetti
Haber Yorumları (3)
VEAH: GALATASARAYLITYIM Helal olsun ADAM.
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ERKAN: karekterli oyuncu. her şey para değilmiş demek
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URFALI: at yalanııı :))
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