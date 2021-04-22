Cenk Özkacar: "Lyon'da oynayan ilk Türk oyuncu olma ve ülkemi temsil etmenin gururunu yaşadım"
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Cenk Özkacar: "Lyon'da oynayan ilk Türk oyuncu olma ve ülkemi temsil etmenin gururunu yaşadım"

Cenk Özkacar: 'Lyon'da oynayan ilk Türk oyuncu olma ve ülkemi temsil etmenin gururunu yaşadım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sezon başında Altay'dan Lyon'a transfer olan 20 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özkacar, takımıyla ilk maçına kupadaki Monaco karşılaşmasında çıktı.

Sezon başında Altay'dan Lyon'a transfer olan 20 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özkacar, takımıyla ilk maçına kupadaki Monaco karşılaşmasında çıktı. Özkacar, bundan sonraki hedefinin gelişimine devam ederek, takımına katkı sağlayıp, Türkiye'yi Avrupa'da başarılı şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

Sezon başında Altay'dan Fransız ekibi Lyon'a transfer olan Türk futbolcu Cenk Özkacar, takımı ile ilk maçına çıktı. Lyon'un Fransa Kupası Çeyrek Finali'nde sahasında karşılaştığı Monaco mücadelesine yedek başlayan 20 yaşındaki futbolcu 80. dakikada Leo Dubois'in yerine oyuna dahil oldu. Genç defans oyuncusu böylece Lyon'da forma giyen ilk Türk futbolcu oldu. Bununla ilgili duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Cenk Özkacar, "Dün akşam takımım adına ilk defa forma giyerek Lyon'da oynayan ilk Türk oyuncu olmanın ve ülkemi temsil edebilmenin gururunu yaşadım. Önümüzdeki süreçte tek hedefim gelişimime devam ederek takımıma katkı sağlayıp ülkemi Avrupa'da başarılı şekilde temsil etmek. Tüm herkese bana verdiği destekler için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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