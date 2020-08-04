Cenk Özkaçar kimdir, nereli, kaç yaşında? Cenk Özkaçar mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Altay takımında oynayan defans oyuncusu Cenk Özkaçar , Fransa'nın O. Lyon takımına transfer olacağı haberleriyle gündeme geldi. Peki Cenk Özkaçar kimdir, nereli, kaç yaşında, mevkisi ne tüm detaylar haberimizde.

1,90 metre boyuyla ve fiziğiyle şimdiden geleceğin en iyi defans oyuncuları arasında olacağı düşünülen Cenk Özkaçar O. Lyon takımıyla anlaşmaya çok yakın. Lyon ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı düşünülen futbolcunun özellikleri merak ediliyor. Cenk Özçakar kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

CENK ÖZKAÇAR KİMDİR?

Cenk Özkaçar 6 Ekim 2000 İzmir doğumlu Türk futbolcudur. Stoper yani defans mevkisinde oynamaktadır.

Cenk Özkaçar doğum tarihi : 6 Ekim 2000

Cenk Özkaçar kaç yaşında : 19 yaşında

Cenk Özkaçar nereli : İzmir

Cenk Özkaçar akar mevkisi ne : Defans (Stoper)

Cenk Özkaçar hangi ayak : Sol ayak

Cenk Özkaçar boyu kaç : 1,90 metre

Cenk Özkaçar kilosu kaç : -

Cenk Özkaçar burcu ne : Terazi

Profesyonel futbol hayatına Altınordu altyapısında başlamıştır. Stoper mevkinde görev yapmasının yanı sıra sol bekte de oynayabilen Cenk, 1.90 boyundadır. Güncel değeri 175 bin Euro olan genç futbolcu Altay kulübünde forma giymektedir. Bu sezon 9 maçta görev alan Özkacar, 705 dakika sahada kaldı. Altay'da profesyonel olan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak 3´üncü Lig'de Karacabey Belediyespor'da oynamıştı.

Son çıkan haberlere göre Cenk Özkaçar Fransa'nın O. Lyon takımıyla büyük ölçüde 5 yıllık anlaşmaya varmıştır.

CENK ÖZKAÇAR'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

Bucaspor (2011-2013)

Altinordu FK (2013-2014)

Altay SK (2014-2018)

Karacabey Belediye Spor