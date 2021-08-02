Cenk İldem olimpiyatlara veda etti
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Cenk İldem olimpiyatlara veda etti

Cenk İldem olimpiyatlara veda etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli güreşçi Cenk İldem, Bulgar Kiril Milenov Milov'a mağlup oldu.

Milli güreşçi Cenk İldem, Bulgar Kiril Milenov Milov'a mağlup oldu. Bu sonuçla final şansını kaybeden İldem, Milov'un İranlı Mohammadhadi Saravi'ye yenilerek finale çıkamamasıyla repesaj hakkını da yitirdi ve oyunlara veda etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 10. gün heyecanı yaşanıyor. Milli güreşçi Cenk İldem, Makuhari Messe'de oynanan maçta erkekler grekoromen stil 97 kilo son 16 turunda Bulgar Kiril Milov ile karşılaştı. Müsabakayı 3-1 kaybeden Cenk, final oynama şansını yitirdi.

Repesaj için Milenov Milov'un finale çıkmasını bekleyen ay-yıldızlı sporcu, Mohammadhadi Saravi'nin, Milov karşısında galip gelmesiyle olimpiyat oyunlarından elendi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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