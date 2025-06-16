Chelsea ile Los Angeles FC FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda karşı karşıya geliyor. Peki, Cengiz Ünder neden yok? Chelsea Los Angeles FC maçında Cengiz Ünder kadroda yok mu?

CHELSEA LOS ANGELES FC MAÇI HANGİ KANALDA

Chelsea ile Los Angeles FC arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, TRT 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.

Chelsea-Los Angeles FC Maçı, 16 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Chelsea-Los Angeles FC Maçı, saat 22:00 başladı.

CHELSEA LOS ANGELES FC TEK MAÇ MI?

Chelsea ile Los Angeles FC arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı tek maç üzerinden oynanacak.

CHELSEA LOS ANGELES FC MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA, HANGİ ÜLKEDE OYNANIYOR?

Chelsea ve Los Angeles FC, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, ABD'de Atlanta'da, Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.

CENGİZ ÜNDER NEDEN YOK?

Cengiz Ünder kadroda yer almıyor.