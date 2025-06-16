FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda Chelsea ile Los Angeles FC karşı karşıya geliyor. Peki, Cengiz Ünder Los Angeles'ta mı oynuyor? Cengiz Ünder Chelsea Los Angeles FC maçında oynayacak mı?

CHELSEA LOS ANGELES FC MAÇI HANGİ KANALDA

Chelsea ile Los Angeles FC arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, TRT 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.

Chelsea-Los Angeles FC Maçı, 16 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Chelsea-Los Angeles FC Maçı, saat 22:00 başlayacak.

CHELSEA LOS ANGELES FC TEK MAÇ MI?

Chelsea ile Los Angeles FC arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı tek maç üzerinden oynanacak.

CHELSEA LOS ANGELES FC MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA, HANGİ ÜLKEDE OYNANIYOR?

Chelsea ve Los Angeles FC, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, ABD'de Atlanta'da, Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.

CENGİZ ÜNDER CHELSEA LOS ANGELES FC MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Maç'te ilk 11'ler henüz açıklanmadı.