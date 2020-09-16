Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City'ye transfer oluyor
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Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City'ye transfer oluyor

İtalyan devi Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer oluyor. Cengiz, Leicester City'ye transfer olması halinde Çağlar Söyüncü ile takım arkadaşı olacak.

16.09.2020 20:07 | Son Güncelleme: 16.09.2020 20:11

Futbol kariyerini Roma'da sürdüren milli futbolcu Cengiz Ünder, İngiltere Premier Lig'e transfer oluyor.

İtalyan basını, Roma ve Leicester Cty'nin Cengiz Ünder için 3 milyon euro kiralama ücreti ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu konusunda anlaştığını duyurdu.

Leicester City'ye 2025 yılına kadar imza atacak olan Cengiz Ünder ise yıllık 3,5 milyon euro kazanacak.

ÇAĞLAR İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Cengiz Ünder, Leicester City'de Altınordu'dan birlikte yetiştiği Çağlar Söyüncü ile buluşmuş olacak.

Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City'ye transfer oluyor
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